Ne pas se fier au nom passe-partout : Motel Radio est un magnifique quartet d’orfèvres pop, comme en témoigne son dernier opus.

Motel Radio est un groupe qui fait peu de bruit. Il faut entendre par là que sa musique ne repose pas sur une avalanche de décibels, mais aussi que les informations qui le concernent sont étonnamment rares. Quatre camarades d’université qui décident de monter un groupe et écument les bars en jouant des reprises devant d’autres étudiants avant d’écrire leurs propres compositions. Voilà pour l’histoire. Et ce n’est pas leur nom tellement banal qui va permettre d’en imaginer une autre. À ce stade, on peut…