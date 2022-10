« Tori et Lokita » des frères Dardenne : frère et sœur

Qu’est-ce qui fonde la relation entre une sœur et un frère ? Telle est l’une des questions essentielles qui traversent le nouveau film de Luc et Jean-Pierre Dardenne, Tori et Lokita, prix du 75e anniversaire du Festival de Cannes en mai dernier. Tori et Lokita, Luc et Jean-Pierre Dardenne, 1 h 28.

Il est manifeste que ces deux-là – Tori, un jeune garçon, et Lokita, une adolescente –, venus de la lointaine Afrique subsaharienne jusqu’en Wallonie, sont frère et sœur : en témoignent leur part de passé commun (où ils ont frôlé la mort), les regards qu’ils se portent, les petits gestes, leur générosité l’un pour l’autre, leur sort désormais indissociable, leur solidarité à la vie à la mort (encore)…