« Un bon début » d'Agnès et Xabi Molia : classe réparatoire

Le film pourrait s’appeler Entre les murs. Mais nous ne sommes pas dans une classe ordinaire. Il existe à Grenoble, au sein d’un collège, une classe de troisième qui ne ressemble à aucune autre : elle est vouée aux cas désespérés ! Un bon début, Agnès et Xabi Molia, 1 h 39. À ces élèves dont on dit : « Je ne sais plus quoi en faire. » Renvoyés de tous les établissements. En rupture.

Cette classe est pionnière en France, comme le dispositif dans lequel elle s’inscrit, Starter, lancé il y a dix ans par un enseignant, Antoine Gentil. Il reçoit au début de l’année scolaire quinze garçons et filles qu’il va mener, avec son équipe, jusqu’au brevet, en leur faisant accomplir chemin faisant quelques stages en entreprise. Cette année-là, celle où Agnès et Xabi Molia ont installé leur caméra dans la classe, Starter accueillait Melinda, Nels, Tamara, Albina…