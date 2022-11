« Armageddon Time » de James Gray : les paradoxes du racisme

Après la forêt amazonienne, avec The Lost City of Z (2016), puis les anneaux de Neptune via la Lune, avec Ad Astra (2019), James Gray revisite ses souvenirs d’enfance, d’où il tire un film dont l’action se déroule dans les années 1980, au cœur d’un quartier de New York régulièrement présent dans son œuvre, le Queens. Armageddon Time, James Gray, 1 h 54.

Paul (Banks Repeta) est le fils cadet d’une famille juive de la middle class, démocrate et donc anti-Reagan, alors président des États-Unis. Le grand-père (Anthony Hopkins), proche de Paul, en est le patriarche, qui porte la mémoire de la Shoah.

Il représente aussi un pôle de tempérance dans ce clan où la violence des mots est parfois accompagnée de celle des gestes. Surtout à l’encontre de Paul, au tempérament artiste et fantasque, auteur de quelques bêtises à l’école. Il peut être terrorisé par son père, comme ce jour où celui-ci lui inflige des coups de cravache.