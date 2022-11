« Kel Tinariwen » : perles des sables

Collectif musical fluctuant, originaire d’une région située entre le nord du Mali et le sud de l’Algérie, Tinariwen conjugue musique traditionnelle touareg, blues et rock pour générer des compositions entêtantes, souvent empreintes de spleen mais toujours porteuses d’espérance et pleines de vie. Kel Tinariwen, Tinariwen (Wedge).

Entré en jeu dans les années 1980, intimement lié à la rébellion touareg de la première moitié des années 1990, le groupe a acquis une aura internationale à partir de la décennie suivante, grâce en particulier aux albums Aman Iman (2007) et Imidiwan : Companions (2009), mais jouissait déjà d’une grande popularité en Afrique du Nord.