« Le monde de Kaleb » : sans papiers, avec amour

Kaleb, 10 ans, est le jeune fils de Betty, venue d’Éthiopie plusieurs années plus tôt, mais toujours sans papiers. Son parcours pour régulariser sa situation est particulièrement compliqué parce qu’elle n’a plus de famille dans son pays d’origine. Et que celui-ci ne répond à aucune demande de document administratif. Kaleb lui-même, pourtant né en France, n’a pas encore la nationalité française. Il était bébé quand son père les a abandonnés, lui et sa mère. Le Monde de Kaleb, Vasken Toranian, 1 h 07.

Betty et Kaleb ne sont pourtant pas seuls : un homme, Jean-Luc, tailleur dans le huitième arrondissement de Paris, leur apporte son aide. Un ami à lui, Mehdi, qui travaille également les tissus, est aussi très présent.