Ocean Viking : un naufrage diplomatique

Ces 21 jours d’errance en mer pour l’Ocean Viking de SOS Méditerranée et ses 234 rescapés ont été pour l’Europe comme une longue léthargie dont on se réveille avec un méchant mal de crâne. Après que l’Italie et Malte ont refusé d’appliquer le droit maritime international d’assistance, la France s’est finalement résolue à accueillir le navire à Toulon le 11 novembre, les bras (à moitié) ouverts.

Rien n’a-t-il donc changé depuis 2018 et la crise de l’Aquarius, quand 600 réfugiés avaient erré plusieurs jours en mer avant d’être enfin débarqués en Espagne ? Pourtant, en juin dernier, un système de « relocalisation » – terme administratif désignant la répartition de l’accueil entre États – a été voté à l’échelle européenne. Las, une fois encore, ce sont les égoïsmes nationaux qui ont primé. La crise entre l’Italie et la France en est la manifestation la plus patente.