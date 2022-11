Le groupe phare de la scène « indé » sort un huitième album inspiré, qui est mieux qu’une bonne surprise.

Oui, on peut avoir été (un des groupes cultes de la scène rock indépendante des années 1990) et être encore. Les Pixies en sont la preuve, avec la sortie de leur nouvel opus, Doggerel. En français : poésie burlesque, comique – bref, des vers de mirliton… Formé au mitan des années 1980, le quatuor de Boston emmené par Black Francis aligna pendant sa première vie – jusqu’en 1993 – des albums qui marquèrent profondément la scène « indé » : Surfer Rosa (1988), Doolittle (1989), Bossanova (1990) et Trompe le…