Pour Politis est revenue sur son activité durant 2017 marquée par les débats autour des deux élections et pour les amis distributeurs du journal par la violence lors de plusieurs manifestations.



Au final, c'est un bilan plutôt positif avec 54 participations diverses (salons, débats, manifestations...) et un reversement de 10 228 € au journal, ce qui a permis de financer quatre reportages. A noter que nos deux évènements majeurs en matière de recettes ont été la Fête de l'Humanité et le salon Marjolaine.



Côté communication interne, l'engagement pris lors de l'assemblée générale de 2017 d'améliorer le lien avec les adhérents a été tenu avec la parution de deux numéros du bulletin interne "Les Saumons". Pour autant, l'objectif de renforcer le lien entre les adhérents a été à nouveau mis en avant et devrait se traduire en 2018 par un système informant les lecteurs en région des coordonnées des délégués ou militants de l'association pour organiser des initiatives de promotion et vente du journal.



Pour ce qui est du point sur les adhésions, l'association grâce au travail de relance de notre coordonnateur, Jean Sorin, comptait au 31 décembre un total de 550 membres.



Dans la deuxième partie et comme chaque année, l'équipe de direction composée de Denis Sieffert, Laurent Laborie et aussi de Pouria Amirshahi, arrivé comme conseiller éditorial en fin d'année, est venue présenter à l'association, actionnaire majoritaire du journal à 65%, le bulletin de santé de Politis.