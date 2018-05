En logistique toute la journée, tout s'est passé comme sur de roulettes… sauf la dernière heure. Avec Lisa on devait rejoindre l'autre moitié de l’équipe sur le lieu d’hébergement. Impossible de trouver cet endroit sur le GPS. Je remercie Lisa pour sa patience et sa bienveillance car tous les ingrédients étaient réunis pour former un cocktail explosif d'engueulades : l'une avait de la fièvre, l'autre avait ses hormones pré-menstruelles, la batterie de téléphone à 1%, aucun habitant ne connaissait le lieu, aucun panneau, faim, fatigue. J’ai l’impression d'avoir vécu une sorte de Pékin express version marche.

Bref, nous avons ajouté aux ingrédients un peu d’instinct, un peu de persévérance et nous avons finalement trouvé ce soi-disant Domaine des roches à Savasse qui s’avère être un CCAS à La Coucourde. Quel soulagement et quelle joie lorsque nous avons vu le portail d’entrée ! Tout du long nous sommes restés calmes malgré notre désespoir. Ce fut une véritable épreuve.

« The revolution will not be televised », Gil Scott-heron. Vu sur le t-shirt d'un membre de L'anti koral de Viviers. Première pause pique-nique musicale de la marche. Très agréable et chaleureux.

Le journal Politis m'a appelée. Ils souhaitent ouvrir un blog sur la marche. Ils me font confiance pour l'alimenter. Ce que j'ai déjà écrit correspond à ce qu'ils veulent. Ça ne va rien changer à part peut être toucher plus de personnes. J'ai toujours écrit pour moi, surtout lorsque j'en ai gros sur le cœur. J’ai commencé à publier ces écrits juste avant que je parte pour Calais. Je me suis dit que c'est un bon moyen de ne pas oublier ce j'ai vécu, avoir une trace de mon évolution, cheminement, y avoir accès a tout moment, tout en donnant des nouvelles à ma famille. À ma première publication, j’avais une peur bleue que quelqu'un me dise : « Tu crois vraiment que ta vie misérable intéresse les gens ? » Ben en tout cas ça intéresse ma famille. Et puis ça a intéressé quelques amis de ma famille puis d’autres personnes, ainsi de suite.

Je suis en train d’hésiter à remercier les personnes qui me lisent ou pas. Ben non, je ne remercierai pas les lecteurs parce que je ne le fais pas pour avoir des lecteurs. Je ne le fais pas pour qu'on me lise mais plutôt pour que je puisse me relire dans dix ans et me replonger dans cet univers. C'est un acte purement égoïste, que je partage. Et je crois fermement que c'est ça la définition de l‘altruisme. Celui qui dit qu'il donne sans en recevoir en retour, ment ou alors il ne donne pas véritablement. Ça enrichit de donner. Ça apporte toujours quelque chose. Remercier les lecteurs serait comme si je remerciais les migrants d’être à Calais parce que j'ai beaucoup appris là-bas et ça a changé ma vie. Ça n'a aucun sens et c'est même terrible.