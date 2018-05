Au premier arbre, les cerises étaient accessibles mais pas encore mûres donc acides. Quelques kilomètres plus loin, il y avait plusieurs arbres avec des fruits quasiment noirs et d'une taille appétissante. Problème : un mur de ronces sélectionnant les cerisophiles les plus motivés des autres. Nous étions cinq à prendre le risque de se déchirer vêtements et peaux et de ne plus retrouver le groupe qui continuait son chemin. Butin dans la main (j'avais le rôle de panier dans l’équipe), une voiture s'approche doucement. Naturellement je propose des cerises au conducteur. Il nous dit que ces cerisiers sont à lui. J’étais gênée et honteuse jusqu’à ce qu'il dise qu'il est content qu'on se serve car il est trop vieux pour le faire. Il a même proposé à une marcheuse venant du coin si elle ne voulait pas récupérer le terrain contre son service de cueillette. Ils ont échangés leurs coordonnées. Ça a encore fait une connexion de plus cette marche.

J'ai ensuite rencontré une jument blanche, deux énormes lézards, un écureuil, des petits canetons et un Suisse fou qui organise une marche entre New Delhi et Genève. J'ai aussi rencontré un panneau colère, une coulée d'eau orange et mousseuse douteuse, deux sacs d'un célèbre fast-food décorant la voie verte qu'on empruntait. Nous n'aimions pas trop l'odeur de la frite radioactive alors nous avons déposé les sacs chez une mamie du coin qui avait le même goût que nous. Des rencontres pleines de contrastes.

Cette journée sera donc la journée de la rencontre et de la cerise.

Autre chose : Il se trouve que cet introuvable CCAS de La Coucourde s’avère être dans la zone la plus nucléarisé de France avec ses 4 cheminées. En les observant, je me suis demandée si la vapeur d'eau générée ne contribuait pas à fabriquer les nuages.