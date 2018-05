(Vers 14h) Allongée dans le parc Chambrières à Oullins, petite ville à côté de Lyon, encore sonnée de la soirée d'hier. Je ne sais pas encore si je regrette de m’être couchée si tard ou pas. Beaucoup trop d’au revoir pour se coucher tôt. Beaucoup trop tard pour profiter pleinement du super programme d’aujourd’hui : cours de langues, couture, origami, théâtre, massages, tables rondes, concerts. Ca bouge à Lyon !

Lyon c'est une étape clef pour plusieurs choses. Des copains de Grenoble, qui étaient frustrés que la marche ne passe pas chez eux, ont formé un collectif pour venir nous rejoindre... en marchant ! Du coup, maintenant, c'est moi qui suis frustrée parce qu'ils ne peuvent pas continuer avec nous. Je suis admirative de leur démarche car ils ont su fédérer plusieurs associations pour avoir du financement en partant de pas grand-chose. L’Auberge des migrants a plus de facilités pour organiser un projet de la sorte grâce à son réseau formé depuis longtemps. Nous avons aussi fêté l’arrivée à Lyon avec les participants de la marche des Cobayes. Ils vont de ville en ville pour mettre en lumière les différentes catastrophes écologiques locales. J'ai acheté le t-shirt de leur marche et pris quelques fascicules.

(Vers 22h) Rincée, lessivée. Je n'ai pas eu une seule ampoule, quasiment pas de courbatures, ni de problème d’articulations ou quoi. Le physique tient, mais c'est à l’intérieur qu'il y a des ampoules et tout le reste. Les spécialistes du sommeil ne savent pas vraiment pourquoi nous avons besoin de 8 heures de sommeil en moyenne car il suffit de 4 heures pour que le corps se repose. On ne connaît encore rien du fonctionnement du cerveau, il y a encore beaucoup à découvrir. Je suis dans le métro B pour rentrer chez mes hébergeurs. Les autres qui dorment « chez moi » sont partis à un ultime concert. J'ai hésité à venir mais il n'y avait pas assez de place dans la voiture. Ça m'a suffit pour changer d'avis et rentrer seule. En fait, j'avais peur de me retrouver seule chez mes hébergeurs. J'ai eu peur de prendre mon autonomie. Ben en fait, c'est ce dont j’avais besoin aujourd’hui.

C'est marrant le métro de Lyon tremble comme une machine à laver en mode rinçage. Les gens dedans vibrent.