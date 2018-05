Dé-ten-due… Cette pause à Lyon m'a rechargée à 50% je dirais, même si elle fut rude à cause de la pression qui est tombée d'un coup. Je continue à me préserver en préférant la logistique à la marche. J’ai profité d'un super massage des pieds avant manger. Puis j'ai profité d'une oufissime séance d'ostéopathie avant dormir. Merci aux ostéo solidaires présents ponctuellement sur nos lieux d’accueil. J'ai jamais eu autant de massages et de séances en si peu de temps. Attention je risque de m'y habituer.

Se détendre, il y en a qui en ont besoin. C'est la deuxième fois qu'on nous menace de porter plainte. Pour une broutille de photo mal interprétée cette fois-ci. On s'est quitté en se serrant la main. Une broutille donc. On ne va pas en faire tout un foin ! (référence au 16-05...)

La prise de parole habituelle à notre arrivée n’était pas si habituelle que ça aujourd’hui. Il y a eu le classique : « Il faut lutter contre ça en faisant comme ça » « Nous on fait ça » « C'est en s'unissant qu'on y arrivera » et puis un appel à bénévoles clair et précis : « Rendez-vous à telle date telle heure », ce qui est un peu plus rare. Et puis enfin la chose qui m'a captivée : deux ados dont un qui a expliqué sa venue jusqu’en France et l'autre qui nous a plutôt raconté sa vie ici. La femme qui les accompagnait sur l'estrade avait tendance à les materner alors que ce qu'ils racontaient me donnait une image d'eux incroyablement débrouillards et autonomes. C’était tellement pas cohérent que je me suis sentie gênée. J'avais envie de dire à la femme d’arrêter. Bref, ils sont ici dans un hôtel. Il n'y en a qu'un sur six qui a accès à l’école. Les cinq autres n'ont rien à faire de la journée. Des cours sont donnés par des bénévoles mais l’hôtel ne leur laisse pas des masses accès aux salles. J’ai pas bien compris pourquoi ils sont à l’hôtel. Ce que j'ai appris à Calais ne s'applique pas ici car ce n’est pas un lieu de transit d’une frontière à une autre. Mais le nombre d'ados fluctue quand même. J'ai beaucoup à apprendre. Et eux n’attendent que ça.

Une phrase m'a marquée venant de celui qui est né en 2001 : « Ils m'humilient alors je leur répond juste que je suis pauvre. » J'ai buggué quand il a sorti sa date de naissance : 2001, ce sont mes premiers bonbons payés en euros à la boulangerie.