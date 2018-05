Ça y est, j'ai reçu mes premiers commentaires négatifs sur Facebook. Ça me bouscule et ça me fait réfléchir à la façon de gérer ça. Je ne sais pas encore comment faire mais une chose est sûre, je ne regrette pas ce que j'ai écrit. C'est le prix à payer de donner accès à mon espèce de journal. Évidemment que je juge. Évidemment que je ne trouve pas tout toujours bien. Évidemment que les autres jugent. Évidemment que les autres ne trouvent pas tout toujours bien.

En parlant de journal, sur fond de tam-tam endiablé, je suis tombée sur un livre appelé Le Carnet interdit au café associatif de Montmerle. Il y avait un cours de percussion comme activité ce soir. C'est un roman écrit sous la forme d'un journal intime. Ça m'a amusée de tomber au hasard sur un livre écrit dans ce style. C’est l'histoire d'une mère de famille qui avait une vie sans histoires jusqu'à ce qu'elle achète ce journal qu'elle doit cacher à sa famille. Le mien, j'ai décidé de le montrer. Vie sans histoires ou pas, ça créer des histoires, hein, de tenir un journal.

Autre chose : pour manger, de nombreuses personnes faisaient le ramadan. Nous avons attendu le moment autorisé pour commencer à manger officiellement. J’étais vraiment contente de voir enfin tous ces plats servis alors que j'ai mangé aux heures habituelles pendant la journée. Ce moment doit être une joie vraiment intense lorsqu'on pratique réellement le ramadan.