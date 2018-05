Ce matin, j'ai été réveillée par des marcheurs qui riaient parce qu'ils galéraient à ranger leur tente. C'est une excellente activité pour la cohésion de groupe.

Sur Mâcon, les gens galèrent aussi ensemble mais pour l’accueil des sans-papiers. Il y avait un camp de Roms et de migrants en centre-ville avec bâches et palettes. Ça a été démantelé. Depuis, les assos sur place sont encore plus débordées et font maintenant appel aux collectifs Monnier et Jem qui organisent notre accueil. La personne que j'ai rencontrée était fière d’affirmer qu'il n'y a pas besoin d'avoir le statut d’asso pour agir.

On est à Sansé ce soir parce que la municipalité de Mâcon ne voulait pas de nous. Pas grave, ici c'est hyper charmant. Là, je m’apprête à dormir sur le superbe parquet fraîchement rénové du château Lapalus. La commune a acheté le château mais ce sont les Sansénois qui le meublent et l'utilisent. Sympa la salle des fêtes !

J’intercepte une discussion entre Fanny et Maya à propos de l’équipe logistique. On commence à perdre les choses, on prend plus de retard dans le programme de la journée, bref nous sommes de moins en moins efficaces. Maya dit que c'est parce que nous sommes fatigués mais je ne pense pas que ça soit la seule raison. Il y a un renouvellement constant de personnes motivées. On pourrait s’appuyer sur elles. En plus, donner des responsabilités renforce le sentiment d’appartenance au groupe. Je pense juste qu'il y a un problème de com' interne. Les gens veulent aider, mais il faut juste un objectif, une direction. On veut tous galérer ensemble quoi !