O n a les pieds qui durcissent mais les cœurs qui s’attendrissent. » c'est LA phrase du Grand Chef de la journée. Un génie. Vraiment.*

On a planté les tentes autour du Cada (centre d’accueil de demandeurs d'asile). Nouvelle technique du génialissime Gilles pour gagner du temps en logistique : replier les tentes qu’à moitié en y laissant les arceaux. Six tentes pour une trentaine de personnes, montées en trente minutes. Je remercie la flemmardise. Selon un cours que j'ai eu sur les hominidés, c'est grâce à elle que l'homme a évolué. C'est peut être ça qui différencie l'homme des animaux ! La flemme ! Le débat reste ouvert.

Ouaah ! Qu’est ce que j'ai mangé ce soir ! À la Maison pour tous de Bar-sur-Aube, un grand buffet mystérieux dominait la place. Le papier alu qui recouvrait les Tupperware et les saladiers piquait ma curiosité. Ça me faisait penser à un décor de film futuriste des années 70 avec toutes ces formes argentées. Seuls quelques paniers et assiettes laissaient voir des cakes et des chips. Beau buffet très fournis, bien rangé et décoré. 21h44, le gong a sonné. Les jeûneurs ne se sont pas fait attendre pour se ruer en premier sur les jus de fruits puis enchaîner sur les plats soudanais, afghan, pakistanais et français… il y avait pour tous les goûts et toutes les couleurs. Eventré, dévalisé, raclé, émietté, dépouillé, c’était du sport de haut niveau. À la fin, le sentiment d'abondance n'y était plus mais le tableau n’était pas moins beau. Il transpirait la satisfaction. Plus personne sur scène, les tables avaient l'air de soupirer un ouf de soulagement de les avoir délestés de tout ce poids. Les plats à tartes heureux d’être vides. Les estomacs heureux d’être pleins.

On a les pieds qui durcissent, les cœurs qui s’attendrissent et les estomacs qui s'alourdissent.