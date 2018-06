Je veux me souvenir de ces moments : cette joie lorsqu’un riverain a proposé un tour de barque, les chapeaux, apprendre à ramer et rire à n'en plus pouvoir à cause de notre nullité avec Clémence et Anaïs, interpréter « Bohemian Rapsody » avec Gilles, l’anniversaire de Claude, séance photos portraits, cette promenade solitaire dans la forêt pleine de vie, barquette de frites surprise à midi. Bref, pas d’accueil officiel ce soir, ce qui est une première. Mais y a pas de soucis à se faire pour l’animation on se débrouille très bien :)