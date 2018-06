Premier accueil par les scouts sur Troyes ce soir. Ça me surprend, avant de partir pour la marche, j'aurais pensé en croiser plus souvent. Est-ce que c’est parce qu'ils sont subventionnés par l’État qu'on les voit peu ? Je ne sais pas. Par contre, les organismes chrétiens nous ont accueillis déjà plusieurs fois, et on peut compter sur eux dans les petits patelins paumés. Il ne faut pas oublier qu'ils sont souvent les premiers sur les lieux de crises humanitaires. C’est paradoxal toutes ces guerres causées par les religions et cette valeur d’accueil et d’amour inconditionnel. Une chose qui a bousculé mes préjugés : je voyais les catholiques plutôt conservateurs et pas très portés sur le thème de la révolution. Mais ce soir, nous avons eu le droit à une mini-conférence sur Mai 68. Intéressant.

Claude m'a conté une légende qui ne me rassure pas pour la suite de la marche. Il s’avère qu'il avait un cousin germain qui s'est aventuré sur les chemins de Seine-et-Marne. Il n’est jamais revenu. Certains disent qu'il est mort à cause d'une attaque de moustiques fulgurante et ce, dès qu'il a passé la frontière du département. D'autres disent qu'il s'est perdu à cause de la monotonie du paysage. Il serait toujours en train de tourner en rond depuis toutes ces années.. peut-être que cette légende ne raconte pas vrai, quoi qu'il en soit, selon Claude, on va en baver pour rejoindre Paris. Bon, l'avantage de cette région c'est que c'est plat. Les soirées les plus mémorables commencent toujours par l'idée qu'elles seront ennuyeuses. Je suis certaine que l’on peut transposer cela au paysage qui nous attend ;)