Vu sur une pancarte à notre cortège de Melun : « Prêts à mourir pour vivre. »

Résumé d'une discussion interceptée entre le directeur du Cada (Centre d'accueil pour demandeurs d'asile) de la Rochette et une marcheuse : la plupart des dossiers qui viennent de ce centre sont acceptés. Plusieurs raisons : les demandeurs sont des femmes et des enfants ; le personnel est qualifié pour constituer les dossiers et accompagner les personnes ; le nombre important de dossiers acceptés depuis quelques années génère un réseau important de bons traducteurs dans les différentes langues maternelles des demandeurs. Avoir un bon traducteur, c'est hyper important pour avoir les bonnes infos et prendre les bonnes décisions. Selon le directeur du centre, il y a des Cada qui ne font que nourrir les personnes. En ce qui concerne l’accompagnement, c'est zéro.

Je ne comprends pas encore pourquoi il y a temps de différences entre deux Cada. Est-ce à cause du budget ? Qui verse l'argent ? Comment les directeurs sont-ils recrutés ?

Résumé de la soirée : Feu de camp, marshmallows grillés et pastèque d’anniversaire...