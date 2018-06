Après avoir fini ma nuit dans le van logistique sur un parking, je vois un des prêtres du prieuré passer avec ses petites courses. Je l'ai vu à la messe ce matin, je me suis levée exprès en avance pour voir comment c’était. Le prêtre que je viens de voir passer avait la mine la plus sérieuse et la plus fermée de tous. J'ai sûrement dérangé tout le monde, et lui tout particulièrement, avec mes reniflements et mes éternuements dans cette atmosphère solennelle et sacrée. Le manteau que je n'ai pas pris à Calais me le fait payer... Au petit déjeuner suivant la messe, ce même prêtre est venu nous voir avec un air théâtralement grave en pointant Gilles du doigt et en disant : « Toi ! Je ne t'ai pas vu à la messe ce matin ! » ce qui a fait éclater de rire toute la tablée. Il est le seul à être venu nous parler. Il a l'air sérieux mais il a visiblement beaucoup d'humour. L'habit ne fait pas le prêtre.