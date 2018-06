Je suis rentrée un peu avant les autres. Je me souviens combien ça m’avait fait du bien de rentrer seule en métro à Lyon. Cette fois-ci, le wagon ne tremble pas comme une machine à laver. Il reste un siège disponible. Mais je suis trop fatiguée pour m'imposer face à cet homme qui écarte tellement les cuisses qu'il m’empêche d'accéder au siège. Il est tard, je veux me faire toute discrète. Aucun contact s'il vous plaît.

J'ai vu une pub d'un caleçon anti-ondes dans le métro. C'est la première fois que je vois un truc qui dit clairement qu'assez de personnes sont sensibilisées à ça pour pouvoir en faire un business et louer un emplacement de pub dans le métro. J'ai fait une interview pendant la manif en disant, entre autre, que je suis optimiste car les gens vont se rendre compte que le blocage des frontières est coûteux et inefficace. Quelles seront les batailles de nos enfants ? En voyant cette pub, je me suis dit que les ondes en feront sûrement parties.

Vu et entendu pendant la manif :

« Ablation urgente du Collomb », vu sur une pancarte.

« À chaque carrefour, on a un p'tit groupe de personnes qui nous attendent »

« C'est quoi ça ? Venez avec nous ! Ah et moi je ferme la boutique ? Mais oui ! ha non, mais je suis avec vous »

« Ça, c'est depuis qu'il s'est remis à manger. Il marchait moins vite pendant le ramadan. »