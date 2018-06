Une multiprise. Des portables en train de charger. Riaz et Zakaria en train de jouer aux petits chevaux sur le téléphone avec une chaise en guise de table. Plus loin, d'autres chaises placées comme pour un spectacle mais vides de public. Ici, le spectacle c'est le foot à la télé. Tout le monde est trop occupé à ranger ou à discuter ou jouer aux cartes. Au mur, un drapeau du Maroc, un autre du Sénégal, un autre français. Un petit bar. Il n'y a pas de doutes, c'est la buvette du stade où nous avons planté les tentes ce soir. C'est vraisemblablement le local de l’association franco-maghrébine de Compiègne vu l’affiche au mur. C’est eux et un autre collectif qui nous accueillent ce soir.

« Il y a un métro ici ? », a demandé un sans-papiers alors qu'on traversait un petit village en pleine cambrousse. Ben ça ne va pas de soi quand on a jamais vu autre chose que Paris.

« On m'a dit que je ne pouvais pas faire telle chose parce que je suis une femme et tout à l'heure on m'a laissée passer. C'est gentil si c'est pour prendre soin de moi mais je préférerais qu'on me traite d’égal à égal. », a dit une des marcheuses pendant la réunion de ce matin. Ben ça ne va pas de soi quand on a été élevé à traiter les femmes d’une certaine manière. Il y a deux groupes dans la marche. Mais nous apprenons beaucoup des uns des autres et, surtout, nous avons besoin des uns des autres.