Blacks, blancs, beurs, sportifs, serveurs, amoureux, gravelinois, marcheurs... L'endroit est trop étroit pour s’assoir à côté de ses affinités. Tous différents, mais tous fixent le même point. Face à un but évité, chacun s'exprime à sa façon, mais l’émotion est la même. C'est une sorte d’union dans la diversité. J’apprécie le foot pour ça. Et voilà, les gens expriment la joie ensemble.

Prise de note à la réunion de préparation de la manifestation de Calais :

Il y a eu 4 arrestations de bénévoles calaisiens cette semaine. C'est la tendance. Est-ce que la fin du délit de solidarité aura un impact sur ça ? Ambiance très tendue entre forces de l’ordre et bénévoles. Ça fait peur pour la manif.

D’après Maya et François, à la réunion d’organisation avec la préfecture, il y avait une réelle volonté de garder une image apaisée de Calais face aux médias. On devrait donc être épargné des violences policières. On verra.