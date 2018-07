Voici la Viviane toute crue, sans assaisonnements : terriblement susceptible, orgueilleuse, boudeuse, la critique facile, parfois jalouse. Ça, ce sont les côtés qui doivent être dur à avaler pour les autres. Quoique, je ne sais pas bien si c’est amer pour moi-même ou pour les autres. Il y a d’autres adjectifs plus sucrés comme ouverte d'esprit et souple, mais les premiers sont ceux dont j'ai constamment le goût dans la bouche ces derniers jours. Ce n'est pas en mangeant du chocolat noir ni en me brossant frénétiquement les dents que j’enlèverai cette sensation désagréable, mais bien en utilisant mes moyens de prévention cités hier. Bref, je me répète.

Je ne regrette rien. Au fond, en chier, c'est ce que je suis venue chercher, pour savoir comment je fonctionne. Rooh et puis j'en fais tout un plat de tout ça ! C'est dur, mais la persévérance recouvre un tout autre parfum. Je ne voulais pas sortir fade de cette marche. C'est réussi.