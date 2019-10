« Merci pour ce grand moment de démocratie ! » ; c’est ainsi que la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a exprimé sa satisfaction suite à l’adoption du projet de loi bioéthique en première lecture à l’Assemblée nationale, le mercredi 15 octobre. Quelques semaines auparavant, l’hémicycle avait déjà ratifié l’article 1er concernant l’élargissement de la procréation médicalement assistée aux femmes seules et aux couples homosexuels féminins, et les députés « progressistes » s’étaient alors félicités de cette « avancée sociétale majeure », n’ayant finalement pas suscité de débats très vifs tant les dés semblaient jetés d’avance.

Cependant, l’Académie nationale de médecine avait publié auparavant un avis à ce sujet : « la conception délibérée d’un enfant privé de père constitue une rupture anthropologique majeure qui n’est pas sans risques pour le développement psychologique et l’épanouissement de l’enfant ». Et les anti-PMA de « Marchons enfants » ont également pu manifester leur opposition renouvelée à cette évolution législative, à coup de slogans modernisés, comme par exemple « nos pères valent plus que vos profits ».

Ce débat éthique et social doit-il donc se cantonner à une opposition binaire et manichéenne entre « progressistes » tolérants et réactionnaires homophobes ? Encore faudrait-il déjà poser clairement les termes de la controverse, en évitant les amalgames ou les positions militantes et idéologiques. Une filiation sans père constitue-t-elle véritablement une rupture anthropologique ? Faut-il effectivement se préoccuper de l’évolution contemporaine des configurations familiales, ou s’agit-il d’une problématique biaisée masquant d’autres enjeux ?

Soyons d’emblée explicite : au-delà de la fécondation, un enfant n’a jamais eu besoin d’un couple parental hétérosexuel pour se développer harmonieusement. Il suffit pour cela de considérer la diversité des systèmes de parenté à travers les cultures et l’histoire des sociétés humaines, et d’appréhender toute la créativité dont ont pu faire preuve les organisations sociales pour instituer la filiation, pour socialiser et humaniser leurs descendants en les inscrivant dans une lignée. De fait, la famille est une dynamique groupale complexe, qui consiste en un feuilletage de différentes dimensions matérielles, juridiques, morales, relationnelles, affectives et symboliques. Ainsi, l’éducation d’un enfant est toujours une histoire collective, qui articule des aspects signifiants et des pratiques du corps, des représentations fantasmatiques tant individuelles que partagées à travers une groupalité élargie. Au fond, l’enjeu est de pouvoir articuler les aspects les plus incarnés du lien au nouveau-né avec les dimensions sociales et culturelles de son inscription dans un groupe, d’introduire du tiers au sein de la symbiose affective originaire et des soins charnels.

Comme le rappelle Maurice Godelier dans son ouvrage « Les métamorphoses de la parenté », être père et mère, c’est assumer des fonctions sociales différentes qui peuvent être largement détachées du sexe de celui ou de celle qui les assume. Et pour lui, jamais et nulle part les rapports de parenté et la famille n’ont été le fondement de la société humaine. Car ce qui fait société, ce ne sont jamais les rapports de parenté, même dans les sociétés tribales : ce sont les rapports politico-religieux. Ceux-ci englobent tous les groupes de parenté et leur octroient une identité et une unité communes.

Ainsi, s’il existe une forme de rupture anthropologique dans nos sociétés contemporaines, elle ne se situe pas principalement dans les évolutions de la place des pères, ce qui supposerait une extrapolation de la structure familiale bourgeoise et occidentale des siècles précédents comme modèle universel. Mais peut-être y a-t-il un véritable glissement civilisationnel en ce qui concerne une tendance à l’individualisation des rapports de parenté ainsi que par rapport à la désinstitutionalisation de plus en plus avancées du lien à l’enfant. Car celui-ci peut régulièrement se voir investi comme une appropriation personnelle, dans une économie exclusivement privée, et potentiellement marchandisable, sans rapport avec une appartenance groupale, sociale, symbolique et culturelle plus élargie. Et ce quelle que soit la configuration familiale d’un point de vue extérieur : cette « privatisation » de l’enfant, allant de pair avec un effacement du tiers, constitue sans doute un fait social global, qui s’insinue aussi bien dans les familles hétéroparentales « classiques » que dans les nouvelles configurations familiales.

D’après Pierre Legendre, « si la liberté a pris statut d’objet social idéal, aux traductions symboliques indéfiniment multipliées par le développement industriel, cette nouvelle condition de l’homme s’accompagne d’effets normatif en chaîne, d’abord dans l’ordre de la filiation, c'est-à-dire là où se joue l’arrimage du sujet à la loi de l’espèce ». En conséquence, l’individu peut désormais être sommé de s’instituer lui-même, ou en tout cas à travers un rituel enclos sur une sphère de plus en plus privatisée, et les impasses de cette autofondation sont alors susceptibles de produire les germes d’une « désubjectivation de masse ».

Ce qui paraissait jusque-là nécessaire dans l’institution des enfants, c’était une articulation complexe entre deux « polarités » parentales, que nous qualifierons, faute de mieux, de proximale/centripète et de distale/centrifuge : d’un côté, tout ce qui a trait à l’attachement affectif, aux besoins corporels primaires, à l’appropriation sécurisante, à la contenance, au contre soi, au peau à peau, à l’instinctif, à l’amour inconditionnel, exclusif et passionnel, à l’indifférenciation, etc. ; ce que, dans un contexte socio-historique particulier de différenciation genrée des positions parentales on a pu appeler « la fonction maternelle ». D’un autre côté, ce qui relève de l’inscription dans une filiation transgénérationnelle, dans un ordre symbolique, dans le social ; ce qui nomme, ce qui porte vers l’extérieur ; ce qui sépare ; ce qui triangule et immisce du tiers pour éviter la fusion ; ce qui interdit et régule ; ce qui initie à la Loi du groupe ; ce qui introduit la différence des sexes et des générations ; ce qui insinue le manque, l’incomplétude et la sexuation ; ce qui favorise l’autonomisation, l’éloignement, et rappelle que l’enfant n’appartient pas à ses géniteurs, etc. Ce que l’on a pu schématiquement rapporter à la « fonction paternelle ». Ces deux extrémités d’un même spectre dans les postures à l’égard de l’enfant ne sont en aucun cas reliées de façon mécanique à l’identité de genre ou au sexe biologique des parents. D’ailleurs, une même personne bien structurée sur le plan psychique peut tout à fait circuler entre ces différentes polarités vis-à-vis d’un enfant, ce qui renvoie à la notion de « bisexualité » psychique. Ainsi, la plupart des familles monoparentales s’en tirent très bien – et heureusement, puisque 25% des enfants en région parisienne vivent dans une telle configuration familiale. Car un parent seul peut tout à fait maintenir la représentation d’un espace tiers dans ses interactions avec l’enfant, lequel en vient dès lors à investir cette dimension d’altérité, cet « Autre de l’objet ». En pratique, toutes sortes de situation triangulées sont donc possibles avec un même parent. Et, de la même façon, les fonctions parentales peuvent très bien se diffracter sur un groupe, une organisation collective, au-delà de la conception très ethnocentrée de la famille nucléaire hétérosexuelle. « Quelles que soient les constellations familiales de la réalité, les relations intersubjectives sont triangulaires à partir du moment où l’enfant se distingue de sa mère et comprend que celle-ci est liée à d’autres » (Susann Heenen-Wolff).

Ainsi, la psychanalyste Geneviève Delaisi de Parseval souligne « le contresens qui consiste à prêter au symbolique (amalgamé le plus souvent avec une mythique « fonction paternelle ») les caractères d’un ordre qui serait universel et échapperait à toute mise en perspective historique ». Cette collusion alimente vraisemblablement le désir de maintenir des formes familiales historiquement situées.

Par contre, le fait d’avoir deux parents de sexes différents ne garantit absolument pas l’articulation entre les polarités parentales distale/centrifuge et proximale/centripète, ainsi que l’instauration progressive de l’image du tiers dans la psyché infantile. En effet, un couple de parents hétérosexuels peut investir un enfant sans que puissent se déployer un véritable passage de l’un à l’autre et des interactions triadiques. Le psychanalyste André Green a ainsi pu décrire un registre de « bi-triangulation », dans lequel l’enfant est en relation apparente avec deux parents distincts, qui en réalité sont symétriquement opposés, tout en étant indifférenciés : fantasmatiquement, il s’agit de la même figure parentale, mais clivée. Dès lors, il ne peut y avoir de représentation de l’absence et de pensée d’un espace tiers. De la même façon, Paul Claude Racamier a pu élaborer les phénomènes de séduction narcissique et d’incestualité, visant notamment à la neutralisation de toute dimension tierce dans le lien à l’enfant.

La question de l’altérité ou de la différence, notamment des sexes ou des générations, n’a donc rien à voir avec la configuration familiale objective, mais davantage avec la structuration psychique du ou des parents et avec les modalités d’interaction vis-à-vis de l’enfant, sur le plan réel, imaginaire et fantastique, lesquelles ne sont en rien déterminées par l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.

Je regrette d’avoir un peu manqué de réparti lorsque je fus, au moment des manifestations contre le mariage pour tous, interpelé par un membre réactionnaire de ma belle-famille apprenant que j’étais pédopsychiatre : « Alors, tu vas devoir réparer tous ces enfants abîmés par des couples homosexuels ! ». Un peu sidéré, je lui répondis : « J’ai déjà largement à faire pour le moment ». Mais j’aurais dû aller plus loin, et lui rappeler que les familles hétérosexuelles bien sous tous rapports, bourgeoises, chrétiennes, savaient déjà très bien s’y prendre pour sacrifier leurs enfants sur l’autel de leurs intérêts et de leurs conventions, et que, après tout, les familles homoparentales ne seraient sans doute que dans la norme la plus banale, sans plus ni moins, pour le meilleur et pour le pire…

Par rapport à ces enjeux, il faut reconnaitre que certains psychanalystes ont particulièrement « brillé » par leurs prises de positions catastrophistes, tout à fait déplacées et rétrogrades, tant sur le plan théorique (https://www.liberation.fr/societe/2010/05/26/homoparentalite-la-psychanalyse-peut-elle-dire-la-norme_654398) que social (https://www.lemonde.fr/idees/article/2012/12/25/homoparentalite-psys-taisons-nous_1810190_3232.html) - ce que d’autres ont heureusement dénoncé. Lors des débats sur l’homoparentalité, on a malheureusement pu entendre des caricatures grossières et péremptoires, témoignant non seulement d’une rupture éprouvée vis-à-vis de la réalité socio-historique, mais aussi d’une inquiétante ignorance de certains fondamentaux de la psychanalyse : la plasticité et le polymorphisme de la sexualité humaine, la bisexualité psychique, la complexité des processus identificatoires, la reconstruction fantasmatique permanente de la réalité, le roman familial, etc. Par exemple, le fonctionnement infantile inconscient de l’adulte, notamment dans sa dimension bisexuelle, se trouve à chaque fois réactualisé dans la rencontre avec un enfant. Si « la pluralité de l’adulte est contenue dans chaque adulte » (Jean Laplanche), il faut évidemment admettre qu’un parent homosexuel envoie également des messages imprégnés de tonalité hétérosexuelle envers son enfant - et réciproquement….

« Ce qui est important pour l'enfant, c'est de savoir biologiquement d'où il vient et qui a des droits sur lui » (Stéphane Clerget, pédopsychiatre).

« Toutes les sociétés fabriquent des formes de famille qui s'éloignent du biologique. Deux personnes qui n'ont pas engendré un enfant peuvent être ses parents, qui l'aiment et l'élèvent » (Serge Hefez, psychiatre et thérapeute familial).