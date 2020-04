Déscotchez les enfants de l’ordinateur : aujourd’hui, c’est eux qui jouent de la cuillère en bois avec cette recette de gâteau au yaourt sans yaourt. Voilà qui devrait flatter leur esprit de contradiction, à ces petits confinés.

Pourquoi un gâteau au yaourt sans yaourt ?

Tout est parti il y a quelques mois non pas d’une pénurie mais d’un gros coup de flemme. Une envie de faire un gâteau au yaourt, mais point du précieux laitage et pas le courage de faire un saut à la supérette (alors qu’aujourd’hui ça fait partie de mes rêves les plus fous, de l'air ! de l'air !). Or que trouvé-je dans mon frigo ce jour-là ? Une brique de crème liquide…

Ce qu’il vous faut pour 6 personnes

– 1 pot de yaourt vide qui vous servira de doseur (si vous ne partagez pas ma manie de les garder pour en faire dieu sait quoi à part encombrer les placards, prenez un petit verre à eau).

– 1 pot de crème liquide

– 2 pots de poudre d’amandes

– 1 pot de farine (si la razzia sur la blanche vous a laissés démunis, remplacez par ½ pot de maïzena)

– 1 sachet de levure

– 1,3 pot de sucre en poudre

– ½ pot de beurre fondu demi-sel (environ 60 g)

– 2 œufs (en cas de pénurie, ½ banane écrasée : ça fera le liant)

6 étapes pour zéro yaourt

1. Versez un pot de crème dans un saladier.

2. À ce moment-là, dans la vraie recette homologuée par la Commission nationale des gâteaux au yaourt, vous devriez ajouter trois pots de farine. Mais quitte à changer, changeons tout : versez poudre d’amandes, farine et sachet de levure.

3. Faites suivre par un pot de sucre et un tiers d’un deuxième (contre deux pots dans la recette de base, mais allons-y mollo sur les calories).

4. Faites fondre le beurre, ajoutez-le et mélangez. Dans la recette classique, c’est de l’huile végétale, mais le beurre demi-sel (surtout celui avec les petits grains) donne du sel à l’existence en ces temps difficiles.

5. Ajoutez les œufs entiers. Pour que le gâteau soit plus moelleux, versez d'abord les jaunes puis montez les blancs en neige avant de les incorporer délicatement. Mais si les enfants s’impatientent ou si vous avez peur qu’ils s’arrachent un doigt avec les fouets du batteur (c’est pas le moment de courir aux urgences), vous pouvez les battre rapidement en omelette (les œufs, pas les gosses) avant de verser au mélange.

6. Beurrez-farinez un moule à cake, versez-y l’appareil, léchez goulûment le saladier et enfournez à 180 °C pour une demi-heure.

La cerise dans le gâteau

Selon ce qui traîne dans les placards ou le frigo, vous pouvez aromatiser la pâte avec quelques gouttes d’extrait d’amande, ou de vanille, ou des lamelles de pommes, ou des cerises en bocal, ou une cuiller à soupe de rhum (lâchez ce brocoli, ce n'est pas une bonne idée)…

Pour une bonne dégustation du gâteau au yaourt sans yaourt

Laissez refroidir un peu, démoulez, félicitez les gamins (ils feront la vaisselle plus tard) et allez déguster leur œuvre encore tiède autour d’une partie de Cluedo.

Retrouvez toutes les chroniques Confine dans ta cuisine ! sur : https://www.politis.fr/blogs/confine-dans-ta-cuisine-2022/