On ne peut pas dire qu’on manque de temps passé à maison, en ce moment. Mais bon, les 3 h 30 de cuisson d’un pot-au-feu classique, c’est un peu trop hivernal, comme ambiance. On va donc se préparer un petit pot-au-feu express imaginé par le chef Pierre Gagnaire et légèrement simplifié par mes soins, sauf son respect.

Un pot-au-feu sans beurre mais sans reproches

Allons bon : aurais-je pris la grosse tête, à vouloir revisiter les recettes de Pierre Gagnaire ? Ce n’est pas tout à fait ça. C’est juste que, dans sa recette de « pot-au-feu minute », ce qui m’a plu, c’est « minute », et donc, a priori, « simplicité ». Or, sa proposition est un chouïa compliquée (enlever ceci, remettre cela…). Par ailleurs elle implique de mixer le bouillon avec du beurre, et le beurre chaud n'est pas ma tasse de thé, si j'ose dire. Enfin, il utilise du filet de bœuf et de la noix de veau, ce que je trouve un tantinet luxueux. J’ai donc un peu raboté sa recette, et voici le résultat !

Ce qu’il vous faut pour 4 personnes

– 500 g de veau découpé en cubes de 2 cm (tendron ou noix, selon goûts et budget)

– 500 g de bœuf découpé en cubes de 2 cm (du pavé, pour ce qui me concerne)

– 1 oignon piqué d’un clou de girofle (si vous en avez, sinon tant pis)

– 1 gousse d’ail hachée

– 1 petit bouquet garni

– 500 g de légumes répartis entre carottes, navets, poireaux et céleri-branche.

– Persil, cerfeuil ou autres herbes

– Sel, poivre

– En option : une cuillère à soupe de moutarde

Le pot-au-feu minute en 4 étapes chrono

1. Portez à ébullition 1 litre d’eau salée dans une cocotte avec l’ail, l’oignon et le bouquet garni.

2. Ajoutez les légumes et faites cuire 10 minutes, couvert, à feu moyen.

3. Plongez le veau dans la cocotte pour 3 minutes puis ajoutez le bœuf et laissez cuire encore 5 minutes sans que l’ébullition reprenne.

4. Parsemez de persil, cerfeuil ou autres herbes, délayez éventuellement la moutarde et salez-poivrez.

Retour à la source

Point de secret des sources ici : si vous voulez voir, ou faire, la vraie recette de pot-au-feu minute de Pierre Gagnaire, sachez qu’elle est extraite du livre Les Copains d’abord (Solar) et que vous pouvez la lire ici. Entre sa version et la mienne, choisissez votre camp, camarades !

En bonus : cette rareté yéyé trouvée sur YouTube, dont on se demande bien pourquoi elle n’est pas passée à la postérité…