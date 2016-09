Clinton-Trump : un piètre spectacle

Elle l’a appelé « Donald », il l’a appelée « Madame la secrétaire d’État », et non « Hillary-la-crapule », comme il en a l’habitude. Tout était là : le duel de lundi entre les deux candidats à la présidentielle américaine a été à front renversé. Une candidate démocrate familière, et le républicain, tout en retenue. « Donald, vous vivez dans un monde à part », a-t-elle lancé à son adversaire, allusion à sa fortune. Avant de l’accuser de « mensonge raciste » à propos d’Obama, dont Trump avait contesté la ...