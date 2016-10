Juppé le modéré : un mythe

Favori des sondages pour la primaire de la droite, Alain Juppé, 71 ans, se présente en vieux sage bardé d’expérience. En quarante ans de vie politique, il a collectionné les mandats électoraux – adjoint au maire de Paris, maire de Bordeaux, député européen, député – et occupé plusieurs postes ministériels, dont le premier d’entre eux. Au cours de cette « vie professionnelle », il a tout connu ou presque, la gloire et l’impopularité, les honneurs et l’humiliation. « La logique de ce parcours, confiait-il la semaine dernière dans Le Un, c’est naturellement de franchir la dernière marche qui manque. » Candidat déclaré à la primaire de la droite depuis le 20 août 2014 (!), le maire de -Bordeaux séduit bien au-delà de son camp. Et pas seulement les parlementaires de l’UDI ou François Bayrou. Des électeurs de -François Hollande en 2012 envisageraient de voter pour lui, au moins dans le cadre de la primaire de la droite. À l’instar de nombreux analystes ayant micro ouvert dans les médias, cet « électorat de gauche », comme le désignent les sondeurs, jugent « modérée » la ligne d’Alain Juppé, par contraste avec celle qu’incarne Nicolas Sarkozy. Et c’est d’ailleurs pour empêcher le retour de l’ancien président de la République que nombre de ces électeurs s’apprêtent à voter pour lui les 20 et 27 novembre.