La France insoumise prend le large

Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon vient de se doter d’un programme.

Le mouvement des « Insoumis » avait un candidat, Jean-Luc Mélenchon. il vient de se doter d’un programme, « L’avenir en commun », adopté à l’issue d’un processus participatif inédit. Durant sept mois, tous ceux qui avaient déclaré leur soutien à la démarche ont pu poster sur la plateforme du candidat leur contribution : 3 000 ont été enregistrées et triées entre février et août par des rapporteurs qui ont établi une première synthèse, procédé à 18 auditions de personnalités filmées et diffusées sur ...