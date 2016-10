Police : des plaintes et des abus

Imagine-t-on une manifestation syndicale contre la loi travail se pointer sous les grilles de l’Élysée, de nuit, aux cris de « Cazeneuve, démission ! », sans aucune répression ? C’est pourtant ce qui s’est produit à plusieurs reprises au cours des récentes mobilisations de policiers. Sans autorisation et sans implication des organisations syndicales, dans de nombreuses villes de France, les manifestations se multiplient depuis plus d’une semaine. Expression d’un malaise certain dans la police, elles se ...