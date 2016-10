Propos racistes sur les migrants : Florian Philippot tombe le masque

Florian Philippot, qui était ce vendredi matin sur BFMTV/RMC, n’a pas apprécié d’être interrogé sur la publication de commentaires racistes sur la page Facebook de France 3 Midi-Pyrénées.

À lire >> France 3 dénonce les commentaires d'une vidéo sur l'arrivée des migrants en région

« Vous êtes l'accusateur public, c'est ça ? », a demandé le numéro deux du Front national au journaliste Jean-Jacques Bourdin qui l’accusait « d'encourager des propos haineux en refusant d'accueillir des réfugiés ». « Je ne me sens aucun lien avec tout cela », s’est défendu le vice-président du FN, avant de refuser de « culpabiliser les Français » qui s'expriment haineusement sur les réseaux sociaux :

Vous savez, culpabiliser les Français, c'est un peu facile. Ça fait 30 ans que les élites françaises font cela en disant "Vous êtes racistes parce que vous refusez l'immigration" [...] Stop au bout d'un moment, ras le bol. Les Français en ont marre d'être culpabilisés.

Pour ce proche de Marine Le Pen, avec la « dispersion de la "jungle" de Calais » qu’« on impose aux Français », « on va faire venir des familles parmi lesquelles on ne sait pas très bien qui s'y trouve, peut être même des islamistes, peut-être même des profils identiques à ceux qui se sont fait sauter au Bataclan ».

En jouant ainsi outrageusement sur les peurs, Florian Philippot incite effectivement ceux qui l’écoutent au racisme et à la xénophobie, tout en s'en lavant les mains. La recette est aussi vieille que le Front national.