M. Rioufol, tout à son acclamation de la victoire de Trump, omet de s’offusquer de cet antisémitisme-là.

D’assez longue date déjà, des publicistes d’extrême droite [^1] spécialisés dans le terrorisme intellectuel usent, pour disqualifier quiconque n’adhère pas à leurs vues dépravées – ou n’entre pas dans leurs modèles sociétaux –, d’un moyen qui ne s’était plus guère vu depuis l’extinction des derniers feux du stalinisme : l’accusation, infâmante, d’antisémitisme. On les a par conséquent entendus proférer, depuis le début du siècle, et avec leur coutumière grossièreté, que « les banlieues » étaient ...