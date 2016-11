Du bio dans les cantines

Manger bio et local à la cantine n’est plus un doux rêve d’écolo. Après un bras de fer consternant de la part des sénateurs, l’Assemblée nationale a voté le 23 novembre l’introduction de 40 % de produits locaux ou de saison et de 20 % de produits bio dans la restauration publique collective. Le texte sera mis en application à partir du 1er janvier 2020. Une décision tardive, mais toujours plus alléchante qu’un jambon-frites !