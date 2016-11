Notre-Dame-des-Landes : des livres pour défendre la ZAD

Des barricades de mots. Voici la nouvelle initiative d'un collectif de chercheurs, précaires, étudiants, enseignants, écrivains, artistes, éditeurs, journalistes, militants associatifs et syndicaux pour défendre la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, toujours menacée d’être évacuée « à l'automne ».

Lors de la journée de mobilisation du 8 octobre où des milliers de personnes étaient venu planter un bâton sur ces terres, certains d'entre eux s'étaient retrouvés au Taslu, la bibliothèque de la ZAD, pour échanger. Une idée en est ressortie : créer un abécédaire de la ZAD. Pourquoi un tel engagement ?

Nous faisons face dans nos milieux professionnels à des pratiques majoritaires où la richesse et la dignité des savoirs est gangrénée par l’emprise destructrice des pouvoirs financiers ; par un utilitarisme économique qui stérilise la création et la pensée ; par des logiques de compétition, de fragmentation, de précarisation et d'"attractivité" ; par le mépris des élites "intellectuelles" envers l'urgence des enjeux écologiques, la ruralité, et les radicalités politiques ; et enfin par un recul de la démocratie et de la collégialité dans nos institutions où prospèrent les dominations d’argent, de statut et de genre.