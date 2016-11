Quatre insoumis en quête de hauteur

Alors que la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon a dévoilé sa stratégie pour les législatives de 2017, Politis dresse le portrait de quatre candidats à la députation.

Il n’y a pas que la présidentielle dans la vie… Il y a les législatives aussi ! Et le mouvement de Jean-Luc Mélenchon compte bien peser de tout son poids dans ce scrutin, en juin prochain : « C’est la même campagne que nous mènerons à l’élection présidentielle et aux législatives », a averti Manuel Bompard, le directeur de campagne, lors de la première convention de la France insoumise, qui s’est tenue à Lille les 15 et 16 octobre. C’est que la bataille pour la présidentielle cache un autre enjeu : ...