Terrorisme : « L’Occident a oublié ses modes de résistance »

Chercheur et psychanalyste, Alain Abelhauser [^1] travaille notamment sur les traumatismes, tant collectifs qu’individuels. Il a récemment participé à l’organisation d’un colloque international et pluridisciplinaire à Rennes sur l’approche clinique des fanatismes religieux. Bon observateur de nos sociétés et de ses fêlures, il analyse ici les possibles réactions du psychisme humain face aux attentats et à leurs tragiques conséquences. Par quelles étapes passe-t-on après un événement traumatique comme un ...