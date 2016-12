Cambadélis fait le ménage dans sa primaire

Pierre Larrouturou (Nouvelle Donne), Bastien Faudot (MRC) et Sébastien Nadot (MdP) avaient décidé ces derniers jours de rejoindre la primaire organisée par le PS, sous l'égide de la Belle alliance populaire (BAP). Ils viennent de se faire claquer la porte au nez. Et brutalement.

« La primaire de la gauche, c'est pas open bar », a lancé Jean-Christophe Cambadélis en introduction d'un rapide point de presse :

C'est la primaire de la BAP, a poursuivi le patron du PS. Hier, le comité national d'organisation a pris un certain nombre de décisions que je soutiens. On ne peut pas accepter Nouvelle Donne et M. Larrouturou, le MRC de Bastien Faudot, ni le MdP de Sébastien Nadot, pour une raison toute simple c'est que leur candidature, que nous remercions, se fait dans un cadre un peu précipité et leur désir de souscrire à la BAP est, pour nous, un petit peu tardif. Et donc le périmètre restera celui que nous avons fixé.