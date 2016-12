La crise écologique, pour les jeunes, c’est grave mais pas triste !

Quand ils s’engagent pour la planète, les jeunes préfèrent les actions de terrain percutantes et ludiques au militantisme traditionnel.

Un matin de mai dernier, Michael a enfilé la combinaison blanche des fantassins non-violents d’Ende Gelände. Une colonne de 800 militants avance à travers prés vers Schwarze Pumpe. Il s’agit de bloquer l’approvisionnement en combustible de cette centrale à lignite, la plus importante du Land allemand de Brandenbourg. Les plus décidés s’enchaînent aux rails. D’autres dévalent par dizaines les flancs de l’impressionnante mine de lignite et grimpent sur les imposantes excavatrices pour les immobiliser. Au ...