Youtubeur, un plan pas net

« J__’ai commencé il y a quatre ans, Norman gagnait un Smic et je n’aurais jamais imaginé en vivre moi-même », raconte DanyCaligula, 24 ans, créateur de « Doxa », une chaîne culturelle de philosophie et de politique de 100 000 -abonnés. YouTube : la notoriété et le succès, à portée de clic ? La carrière fait en tout cas rêver les ados, de plus en plus nombreux sur la plateforme de Google. Mais combien gagnent les vidéastes avec leurs chaînes ? Difficile de le savoir : outre les clauses de ...