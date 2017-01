En finir avec les crises financières

Attac publie une synthèse de ses analyses sur l’impasse du capitalisme et propose d’en sortir par une révolution écologique.

Une décennie après l’explosion de la finance mondiale, Attac prévient de l’imminence d’un nouveau cataclysme. La spéculation a atteint « des dimensions sans précédent dans l’histoire », notamment à cause du « trading à haute fréquence », qui permet à des ordinateurs d’acheter et de vendre en quelques millisecondes. La circulation libre des capitaux crée une « guerre des monnaies » qui fragilise les pays émergents. Et rien n’a permis d’empêcher la création de nouvelles bulles spéculatives. L’effondrement ...