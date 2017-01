Dans Vertiges, Nasser Djemaï dépeint des parents et des enfants opposés par leur évolution sociale.

Après Invisibles et Immortels, qui représentaient des Algériens et des Français d’origine algérienne à deux périodes de notre histoire, Nasser Djemaï met aujourd’hui sur scène, avec Vertiges, une famille dont il dit que, « d’origine étrangère, elle est devenue française pour des raisons oubliées ». En effet, cette tribu ne sait pas très bien pourquoi elle est française ni si elle est encore algérienne. Toutes les personnes en présence ont évolué différemment. Elles sont plus ou moins occidentalisées, ...