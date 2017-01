Hamon en appelle à Mélenchon et Jadot

Large vainqueur de la primaire de la gauche, Benoît Hamon a lancé un appel très clair, dimanche soir, à Jean-Luc Mélenchon et à Yannick Jadot, avec lesquels, a-t-il dit, il prendrait contact dès lundi. L’ancien ministre de l’Éducation nationale se trouve conforté non seulement par sa nette victoire, près de 59 % contre 41 % à son rival malheureux, Manuel Valls, mais aussi en raison d’une participation en hausse de plus de 20 % par rapport au premier tour, et qui devrait avoisiner les 2 millions de votants.

La tâche, cependant, s’annonce rude. Les amis de Manuel Valls n’ont pas attendu pour critiquer l’appel lancé au candidat de France insoumise et au candidat écologiste, invitant Benoît Hamon à donner la priorité à la cohésion – bien mal en point – du Parti socialiste. Pas sûr non plus que son appel reçoive un accueil enthousiaste du côté de Jean-Luc Mélenchon, engagé dans une toute autre stratégie.

Le vainqueur de la primaire risque de devoir faire face à deux impératifs contradictoires : s’inscrire dans la logique nettement de gauche de sa campagne, ou sauver ce qui reste du Parti socialiste, en évitant notamment une fuite de la droite vers Emmanuel Macron.

En attendant ces choix délicats, Benoît Hamon peut au moins se prévaloir d’une campagne de qualité qui lui a permis d’infliger à Manuel Valls une défaite qui solde définitivement le quinquennat Hollande. Il y est parvenu en recentrant le débat sur des thématiques sociales et écologistes, loin des obsessions sécuritaires et identitaires qui ont marqué la dérive de la gauche de gouvernement.