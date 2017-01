Le revenu de base au prisme de l’égalité

Un net relèvement du RSA coûterait dix fois moins que le revenu universel.

Parmi les critères permettant aux citoyennes et aux citoyens de faire des choix électoraux, on devrait accorder une priorité à celui-ci : quels sont les candidats, mouvements et programmes qui sont les plus crédibles et les plus engagés en faveur de l’égalité, définie comme l’égalité des droits à vivre bien sur une planète préservée ? Cela implique certes une forte réduction des inégalités économiques de revenu et de patrimoine, mais aussi d’autres droits universels à conforter ou à conquérir : le droit ...