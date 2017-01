Par les moyens les plus infâmes

Je lis dans un article publié par Le Monde [^1] au lendemain du premier tour de la primaire des « socialistes » que « le camp de Valls prépare », pour son second tour, « un affrontement musclé » avec Benoît Hamon. Je lis dans ce même papier [^2] qu’« un proche du candidat Valls », courageusement dissimulé derrière son anonymat [^3], « promet » ceci, sans bien sûr apporter le moindre morceau de preuve – et pour cause – à l’appui de sa cauteleuse accusation : « On va mettre le doigt sur le laxisme de ...