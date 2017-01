Primaire : Celui qui ira et celui qui n’ira pas

Gérard Filoche Membre du Parti socialiste, ancien inspecteur du travail. « Évidemment, si on est de gauche, il faut voter à la primaire citoyenne puisqu’elle est ouverte à toute la gauche et aux écologistes ! C’est d’abord une opportunité de battre Manuel Valls, de revenir sur la loi El Khomri, le 49-3, le CICE… C’est aussi l’occasion unique de réveiller la gauche, et la seule chance pour qu’elle accède au second tour de la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon ne peut gagner seul en souhaitant l’échec de ...