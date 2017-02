Israël-Palestine : Feu vert de Trump à l’apartheid

« Faites comme bon vous semble, et je vous soutiendrai », a-t-il en quelques sortes déclaré avec une incroyable légèreté.

Imaginez cette phrase : « Que l’on détruise ou non Israël, si Israéliens et Palestiniens sont contents, moi je suis content. » On en percevrait l’insondable sottise. C’est pourtant ce que Donald Trump a déclaré le 15 février à l’issue de sa rencontre avec le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou. Enfin, pas tout à fait, car dans la bouche du Président américain, ce sont les Palestiniens qui sont invités à se satisfaire de leur propre disparition, soit par annexion de leur territoire, soit par ...