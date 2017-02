Le Nord, des mines aux géants

L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat (1895), des frères Lumière, marque le début du cinéma. C’est également la première image animée d’un train à vapeur dans une France bouleversée par la révolution industrielle, couverte de puits de mines et de chevalements, ponctuée de cathédrales de fer et de terrils. Le film des frères Lumière est aussi le préambule à ce documentaire, L’Épopée des gueules noires, de Fabien Béziat et Hugues Nancy [^1]. Des premières heures, vers 1800, quand, de Carmaux à Lens, ...