« Le programme de Trump rappelle celui d’Hitler de 1934 à 1937 »

L’économiste états-unien Gerald Epstein met en garde contre l’illusion sociale que répand le nouveau président américain.

Le programme économique de Donald Trump a pu séduire non seulement l’Amérique blanche du Middle West et du Sud, mais aussi les travailleurs de la rust belt (la « ceinture de la rouille ») du Nord-Est, ainsi nommée depuis la fermeture massive des usines. Gerald Epstein analyse ici les contradictions et la dangerosité de ce programme. Auteur de nombreux articles sur la crise financière et la dérégulation, Gerald Epstein est interrogé pour Politis par Dominique Plihon, membre du conseil scientifique ...