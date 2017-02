Succès du Off du dernier Festival d’Avignon, On a fort mal dormi, d’après Patrick Declerck, est repris au Rond-Point. Une œuvre majeure sur les clochards de Paris.

Jean-Christophe Quenon a la trouille et il le dit. Sans détours. Il faut dire qu’il a de quoi. Il a même doublement de quoi : en tant que comédien sur le point de commencer un spectacle sur les sans-abri, et en tant que Patrick Declerck jeune, en pleine préparation de sa première immersion au sein du centre d’accueil de Nanterre. Peu à peu, Jean-Christophe Quenon s’effacera derrière son personnage de psychologue et ethnologue, fondateur de la première consultation d’écoute au sein de Médecins du monde. ...